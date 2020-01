Il cane abbaia, lo uccide a bastonate: denunciato

Prima di ucciderlo, il giovane – ha raccontato la madre – ha tentato di calmare il cane con dei biscottini che, però, non hanno sortito l’effetto desiderato per cui lo ha ripetutamente colpito alla testa col bastone per poi allontanarsi imprecando e urlando frasi sconnesse.

Ha ucciso un chihuahua a bastonate perché abbaiava. È successo in a Cagliari dove un 21enne si è accanito con un bastone di scopa contro il cagnolino che lo infastidiva. È stata la madre a chiamare la polizia. Gli agenti, intervenuti nell’appartamento, hanno trovato il povero animale morto, avvolto in nella federa di un cuscino.

Fonte: Link Oristano

