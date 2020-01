Al Palazzo degli Scolopi utenti e dipendenti al gelo

La segnalazione di un lettore

Utenti e dipendenti al gelo, al piano terra del Palazzo degli Scolopi, sede di diversi uffici del Comune di Oristano. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore, che lamenta il freddo patito durante l’attesa nel corridoio antecedente agli uffici.

“Ho toccato un termosifone ed era freddo”, lamenta il lettore. “L’impianto evidentemente non è in funzione, nonostante il freddo di oggi”.

“Il corridoio, ma anche gli uffici non sono riscaldati”, scrive ancora il lettore. “Inoltre, c’è una porta a vetri che conduce all’uscita per i disabili che, se tenuta aperta per far passare carrozzine e passeggini, come è giusto che sia, provoca correnti”.

“Se abbiamo freddo noi utenti”, prosegue il lettore, “che al massimo stiamo in fila mezz’ora, mi chiedo come facciano i dipendenti a sopportare il freddo per tutto il giorno”.

“Oggi”, conclude il lettore, “n fila c’era anche un bimbo appena nato”.