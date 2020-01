Mancano stanze per detenuti in ospedale

(ANSA) - ORISTANO, 7 GEN - Una quarantina di agenti di Polizia penitenziaria in presidio davanti agli uffici della Assl di Oristano, in via Carducci, per sollecitare l'attivazione all'ospedale San Martino di camere di degenza riservate ai detenuti della casa circondariale di Massama.

Attualmente, hanno spiegato i rappresentanti sindacali di categoria, può capitare che un comune paziente possa trovarsi nel letto a fianco di un pluriomicida, di affiliati alla criminalità organizzata, condannati all'ergastolo ostativo o detenuti in regime di 41 bis. "Massima sicurezza che però non può essere garantita in una stanza di ospedale - denunciano le sigle - né per il detenuto, né per gli altri pazienti e i loro parenti in visita e neanche per gli stessi agenti di scorta". Da qui la richiesta di spazi adeguati che dovrebbero essere messi a disposizione dall'azienda socio sanitaria locale.