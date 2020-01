Calcio: Juve affonda il Cagliari, 4-0

Juventus-Cagliari 4-0 (0-0): Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi (38' st Emre Can), Ramsey (35' st Douglas Costa), Dybala (25' st Higuain), Ronaldo. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 4 de Ligt, 13 Danilo, 20 Pjaca, 24 Rugani, 33 Bernardeschi). All.: Sarri.

La Juventus inizia il 2020 lasciandosi alle spalle le incertezze di dicembre e travolge il Cagliari (4-0) con una tripletta di Cristiano Ronaldo, la 56/a in carriera, la seconda con la maglia della Juve dopo quella con l'Atletico Madrid, la prima in Serie A.

Fonte: Ansa

