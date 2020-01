Iglesias, la Befana dei Vigili del Fuoco scende dal campanile e dona le caramelle a tutti i bambini

Iglesias, la Befana dei Vigili del Fuoco scende dal campanile della cattedrale di Santa Chiara in piazza municipio e dona le caramelle a tutti i bambini. Nella serata di ieri 5 gennaio come da tradizione, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias intorno alle 19:30 con le attrezzature e tecniche SAF (Speleo alpino fluviali), hanno effettuato la discesa con la befana dal campanile della cattedrale di Santa Chiara in piazza municipio a Iglesias. Nell’organizzazione della manifestazione ha partecipato il personale del nucleo SAF di Iglesias, della sede centrale del Comando di Cagliari, e delle varie sedi provinciali, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Iglesias. Dopo la discesa la Befana ha distribuito calze e sacchetti con le caramelle e cioccolatini per tutti i bambini.

Fonte: Casteddu On Line

