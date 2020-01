Cacciatore morto in Sardegna, il commento macabro di un medico: “Dovrebbe succedere più spesso”

Un messaggio dai toni decisamente macabri, scritto su Facebook a poche ore di distanza dalla notizia della tragica morte di Andrea Altea, assessore comunale di Aggius, rimasto ferito mortalmente durante una battuta di caccia. Un fatto che ha sconvolto tutta l’Isola e che, davanti al messaggio scritto da Pasquale Mario M., medico del lavoro pugliese e, da ciò che traspare dal suo profilo Fb, convinto vegano, “contirbuisce” a far scatenare un vortice di rabbia: “Bene. Dovrebbe succedere più spesso. Del resto ha avuto quello che lui aveva riservato ad un altro essere vivente. Ogni cacciatore che muore si illumina una stella in cielo. Speriamo in un cielo pieno di stelle”. Quattro righe scarse ma decisamente scioccanti, quelle scritte dal dottore e già commentate da decine di persone. E, tra le risposte, trova spazio solamente, e giustamente, l’indignazione: “Ma non si vergogna? Spero che l’ordine dei medici possa radiarlo”, si augura Pietro S. “Ma non si vergogna? Medico di cosa? Non ci sono parole per definirla; mi chiedo dove stia andando a finire il genere umano”, commenta Maria Antonietta C. Qualcuno “tagga” anche la polizia Postale e il Comune di Bari.

Ma lui, il medico, sembra tirare dritto. Una delle sue risposte ai commenti al suo post fa intuire che, anche a distanza di ore dal messaggio, la sua idea macabra non sia cambiata: “Antonio, immagino ti diverta da morire ad uccidere e massacrare poveri esseri viventi. Pensa a male che fai a loro invece di rompere le palle a me, ipocrita”.

Fonte: Casteddu On Line