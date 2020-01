Cagliari, “ladri scatenati al Ss. Trinità: scassinati gli armadietti degli infermieri”

Ladri in azione, nuovamente, nell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità. I malviventi, stavolta, sono riusciti a entrare negli spogliatoi riservati agli infermieri del reparto di Geriatria. E, una volta dentro, hanno subito preso di mira gli armadietti. La denuncia arriva dal segretario provinciale della Fials Paolo Cugliara: “Il fatto è avvenuto verso le 13 del tre gennaio. I ladri, dopo aver scassinato tutti gli armadietti, sono riusciti a scappare con soldi e vari effetti personali dei lavoratori”, afferma Cugliara. Le fotografie sembrano lasciare poco spazio a interpretazioni: una porta in legno è stata forzata all’altezza della maniglia e si vede, poi, uno degli armadietti “svuotati” dai ladri. La polemica è caldissima: “Meno male che il direttore sanitario aveva disposto delle ronde armate”, osserva il sindacalista. Il riferimento è alla scelta dell’Ats di far girare dei vigilantes per tutto l’ospedale, giorno e notte, dopo il maxi furto di farmaci avvenuto qualche mese fa.

“Il Santissima Trinità continua ad essere ad altissimo rischio per pazienti e dipendenti”.

Fonte: Casteddu On Line