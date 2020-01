Durante la prima riunione per la discussione della prima mozione presentata in Consiglio, tenutasi nell’agosto 2018, con oltre 250 firmatari, l’opposizione recrimina la mal parata della maggioranza consiliare che, ad eccezione del consigliere Medda, ha deciso di abbandonare l’aula, senza alcuna giustificazione a proposito, la quale avrebbe avuto l’opportunità di intervenire e trovare una soluzione nell’interesse della comunità arborense. Le domande che esigono urgenti risposte, secondo l’opposizione, sono due: “Perché il Sindaco e la sua maggioranza hanno aspettato così tanto ad agire? Perché il gruppo consiliare di maggioranza abbandonò l’aula su una discussione di tale importanza?”.

Arborea, è scontro aperto sulla strada di Corru Mannu: dovrebbe essere libera, invece è finita in mano al Tar. La questione riguardante la strada di accesso a Corru Mannu, un’area territoriale che dovrebbe essere libera alla cittadinanza, è oggetto di contesa tra la CPA (Cooperativa Pescatori Arborea) e il Comune, ora in mano al Tar in attesa della decisione definitiva. Il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale lamenta lo scarso interesse da parte della giunta Pintus, “il principale artefice del ritardo politico, che ha generato questa situazione”.

Fonte: Casteddu On Line

