Sarri: "Kulusevski? Bene che Juve sia arrivata prima"

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Kulusevski "è un giocatore con grandi prospettive, l'importante è che la Juventus ci sia arrivata per prima. Avrei preferito averlo subito? Non rientra nelle cose che posso decidere o giudicare, ma mi pare che non ci fossero le condizioni perché fosse già adesso a disposizione". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri sul neo acquisto bianconero, che tuttavia resterà in prestito al Parma fino al termine di questa stagione. "Ripeto - ha aggiunto - l'importante è che la società sia attenta ai giovani interessanti e che riesca spesso ad arrivarci per prima". (ANSA).

Fonte: Ansa

