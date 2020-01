Giallo a San Michele. Un uomo, Roberto Bollea, 48 anni, molto conosciuto nel rione, è stato trovato morto in casa in via Podgora a Capodanno. A dare la notizia il coinquilino che aveva lasciato l’uomo in casa in buone condizioni due ore prima di rientrare e trovarlo morto. Nella casa non sono stati trovati segni di effrazione e nemmeno tracce che facciano pensare a qualche episodio di violenza. Il pm ha disposto l’autopsia. Indaga la squadra mobile. La notizia, con maggiori dettagli, sull’Unione Sarda oggi in edicola

L'articolo Cagliari, giallo in via Podgora: uomo trovato morto in casa a Capodanno proviene da Casteddu On line.