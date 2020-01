Tanti murales per dare una nuova vita ai vecchi muri di Oristano

Alcuni murales per dare una nuova vita ai muri abbandonati della città: questa la proposta della consulta giovani di Oristano, discussa ieri dalla II^Commissione (Servizi sociali, Plus, Pari opportunità, Associazionismo, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Politiche Abitative).

L’obiettivo è quello di valorizzare muri di edifici privati e pubblici in stato di abbandono. I murales verranno divisi per tema. Ci sarà un sito dove i writers potranno iscriversi e proporre dei bozzetti, che verranno valutati ed esaminati da una commissione.

“Una proposta che ci ha entusiasmati”, osserva l’assessore alle Politiche Giovanili Stefania Zedda. “Per ora, è in fase di valutazione ma l’idea è quella di portarla avanti. Ovviamente, dovrà essere discussa in Consiglio e anche con dirigenti e personale dell’Ufficio Tecnico”.

“Progetti simili sono già stati realizzati in altri paesi e città”, prosegue l’assessore Zedda. “È un modo per evitare che i ragazzi vandalizzino altre strutture, ma anche per dare una nuova faccia e migliorare il decoro della città. I disegni saranno valutati e gli artisti sempre supervisionati”.

Fonte: Link Oristano

