Cagliari: ds Carli, Nandez è incedibile

"Non abbiamo intenzione di vendere i titolari, Nandez è tornato dal Sud America, sta bene, lo vedo riposato. Sono convinto che farà un grande campionato.

Anche l'anno scorso a gennaio abbiamo ricevuto offerte incredibili per Barella ma non è partito: la linea è quella". Lo ha detto il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, che questo pomeriggio in una conferenza stampa alla Sardegna Arena ha fatto il punto sul mercato. Il problema procuratore? "Il giocatore - ha detto Carli - è fuori da questa questione che riguarda i diritti di immagine reclamati dal procuratore". I portieri? Olsen andrà via in vista del ritorno di Cragno? "Sarei preoccupato se ci fossero tre portieri scarsi - ha spiegato il ds - ma noi ora abbiamo tre portieri forti e dormiamo sonni tranquilli". Probabile rinforzo in arrivo in difesa. Carli non conferma ma i nomi caldi sono quelli di Juan Jesus e Tonelli: "In questi giorni avremo delle risposte sulle condizioni di Ceppitelli (infortunato da due mesi, ndr), senza di lui dietro siamo in pochi. Ora vedremo se ci sarà la necessità di intervenire".