Oristano Ovest: strade, parcheggi, verde e anche un centro sportivo

L’area della periferia sud-occidentale di Oristano, che va da dietro l’ospedale San Martino a via Lisbona, sarà interessata da un grande intervento finalizzato a riqualificare la zona con diverse aree verdi, la conclusione della circonvallazione, nuovi parcheggi e nuovo deposito per pullman, biciclette e macchine elettriche. Grazie all’intervento di privati, in via Lisbona, nascerà inoltre, un nuovo centro sportivo con una palestra al chiuso e alcuni campi all’aperto.

L’ambito di intervento interesserà l’asse compreso tra via Petri-via Madrid, via Ibba, via Pau e via Lisbona, oltre che gli isolati limitrofi. Verranno riqualificati anche i Giardini Storici di San Martino e l’antico Lavatoio. Il Gremio dei Contadini finanzierà, invece, un intervento di riqualificazione che comprende via San Giovanni e l’antica chiesa omonima.

La Regione ha concesso 3 milioni di euro, da sommarsi a ulteriori 230 mila euro di cofinanziamento del Comune e 144mila euro di finanziamenti privati, per questa serie di interventi che renderanno questa zona di Oristano più verde, con piste ciclopedonabili.

“L’idea progettuale”, ha detto il dirigente del settore Sviluppo del territorio del Comune di Oristano, Giuseppe Pinna, “sarà da definire in fase esecutiva. L’obiettivo è quello di una riqualificazione a livello paesaggistico, che costeggerà la circonvallazione, una strada di collegamento adatta non solo alle macchine ma anche a pedoni e biciclette”.

La circonvallazione partirà da dietro l’ospedale San Martino e uscirà nella zona industriale di via Lisbona, costeggiando il cimitero, il retro della Tharros, passando per via Ibba. Verrà poi collegata agli interventi già realizzati dietro l’Istituto Tecnico Industriale Mossa.

Tra gli interventi è previsto anche un hub, da realizzarsi nello spazio dei “Palazzi Finanziari”, un polo dedicato al parcheggio di autobus urbani ed extra urbani, parcheggi per le biciclette, car sharing e noleggio di auto elettriche. “L’hub”, ha aggiunto Pinna, “verrà discusso con Arst e Rfi, in modo da creare uno spazio speculare al centro intermodale da realizzarsi dietro la stazione ferroviaria, e per agevolare il trasporto urbano della città”.

Infine, grazie al finanziamento dei privati Contu e Leoni, vicino alla prefettura nascerà un polo sportivo, con una palestra e diversi campi all’aperto.