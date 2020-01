Cargo su scogli, prosegue svuotamento

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GEN - Prosegue, grazie anche alle buone condizioni meteo-marine, lo svuotamento delle cisterne della Cdry Blue, il mercantile finito 10 giorni fa sugli scogli a Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, durante una burrasca. Con l'ausilio di un elicottero e di una nave d'appoggio i tecnici della Smit Salvage, la società olandese incaricata del disincaglio del cargo, stanno trasportando dei serbatoi a bordo della nave per poi caricarli con gli idrocarburi presenti sul mercantile, rispettando le rigide prescrizioni del piano anti inquinamento approvato dalla Capitaneria e dal ministero. "Da quanto abbiamo potuto apprendere si tratta di un'operazione complessa per la quale ci sarà bisogno di una settimana di lavoro - dice all'ANSA il sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci - se invece le condizioni meteo dovessero peggiorare i tempi potrebbero allungarsi". Solo dopo che sarà conclusa questa prima fase e sarà stata messa in sicurezza la nave si potrà approntare il piano di disincaglio. (ANSA).

Fonte: Ansa

