Ambulanza bruciata,"colpiti per invidia"

All'inizio dello scorso anno i primi problemi al mezzo posteggiato in via Kennedy. E le scritte sui muri del quartiere che davano una spiegazione dei raid vandalici. Con inviti nemmeno tanto velati a fermare l'attività. Sembrava tutto finito. Ma, sotto le feste, ecco il colpo del ko all'associazione. Che però non ha alcuna intenzione di restare al tappeto.

"Ci sono 15-20mila euro di danni - racconta all'ANSA il presidente dell'associazione Davide Lisai - ma non ci arrendiamo: continueremo a svolgere i nostri servizi con il furgone a nove posti. Sperando, con i soldi messi da parte, di poter nuovamente utilizzare un'ambulanza". Lisai, che anche questa volta si è rivolto alle forze dell'ordine, ha una spiegazione per tutto quello che sta succedendo: "Invidia", spiega laconicamente.

Fonte: Ansa

