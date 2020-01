Il 2020 di Fdi a Cagliari: “Sarà un anno militante, e puntiamo sull’ecologia: non ce l’ha certo insegnata Greta”

Il

2020 sarà un anno “militante”. È questo l’augurio per l’anno nuovo di Antonella Zedda,

neoportavoce

regionale di Fratelli d’Italia. “Militare in un partito significa donarsi alla comunità, ed

è

questo ciò io auguro di fare alla nostra comunità regionale”.

In

occasione della conferenza stampa di inizio anno, i dirigenti regionali di fratelli d’Italia hanno

ripercorso

le tappe importanti di quest’anno passato, nel quale

il

partito

è

passato dal 3% al 10,3%

a

livello nazionale, registrando un dato di grande rilevanza a livello regionale con l’elezione di Paolo

Truzzu

a sindaco della città metropolitana di Cagliari e Gianni

Lampis

nominat

o

assessore

all’ambiente

nella giunta regionale guidata da Christian

Solinas

.

Per gli amministratori

di

Fratelli d’ Italia

i

risultati ottenuti sono l’esito della fiducia costruita sul

territorio

che

le precedenti giunte hanno

inattes

o perseguendo

scelte sbagliat

e come quella della

ASL unica

o non

trovando soluzioni per

la gestione del problema

Euroallumina

.

A tal proposito

Antonella Zedda commenta:

“

Finalmente siamo riusciti a concludere positivamente la vertenza su

Euroallumina

,

una vicenda che parte nel lontano ottobre 2015 e che

grazie al lavoro

del

l’Assessorato della Sanità con la Valutazione di impatto sanitario, poi quello dell’Ambiente,

siamo riusciti a portare a termine”

.

Tra i temi

affrontati c’è anche quello sull’impegno della difesa al territorio, nel quale è stato

raggiunta

la progressiva riduzione del numero complessivo di

incendi e la

conseguente riduzione

della superficie consumata dal fuoco:

rispetto alla media degli ultimi 10 anni

si stima

il –

30% sul

numero di interventi e -63% sulla superficie totale

.

“L’ecologia è sempre appartenuta alla destra

italiana, non ce l’ha insegnata Greta”

dichiara

Gianni

Lampis- n

el prossimo futuro ci si impegnerà per le elezioni di Quartu,

e di altri numerosi comuni della

Sardegna chiamati al voto nel 2020.

Fonte: Casteddu On Line

