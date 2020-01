Sos per ritrovare Nina, la gattina di un anno scomparsa a Macchiareddu: “Riportatela a casa”

NINA, una gattina di circa 1 anno, è scomparsa il 20 dicembre scorso nelle vicinanze del CACIP, Z.I. di Macchiareddu. Essendo molto docile, si aggirava liberamente nei siti delle aziende della zona dove presumibilmente trovava anche da mangiare, quindi, è molto probabile che sia stata presa da qualcuno che, vedendola senza collarino e pensando che si fosse smarrita o fosse stata abbandonata, l’abbia presa con sé credendo di fare una buona azione. La gattina è sterilizzata ed è seguita costantemente da un veterinario in quanto soggetta ad alcune patologie. Ho bisogno, quindi, del vostro prezioso aiuto per ritrovarla al più presto (condividendo questo annuncio o segnalando eventuali persone che potrebbero contribuire al suo ritrovamento) e consentirle di restare in buona salute. Per ogni segnalazione, vi invito a contattare il numero 349.7181042.

Fonte: Casteddu On Line

