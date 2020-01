Vertenza Forestas, sit-in dei lavoratori a Cagliari: “Dal primo febbraio vogliamo lavoro e certezze”

Nelle scorse settimane la Uila Uil aveva chiesto anche il miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti dell’agenzia attraverso uno stanziamento di risorse aggiuntive per l’applicazione delle Leggi Regionali n. 43/2018 e n. 6/2019. Se la priorità resta la stabilizzazione immediata degli operai a tempo determinato – evidenzia la Uila Uil – occorrono anche risorse aggiuntive per il passaggio al ruolo unico regionale di questi lavoratori, esclusi dalla L.R. 6/2019, che ha previsto il nuovo contratto e le relative risorse, solo per i lavoratori a tempo indeterminato.

“L’incontro con il commissario Caria è stato positivo. Ha firmato stamattina il primo degli atti necessari all’assunzione“. E’ questo il commento della segretaria generale della UILA UIL Sardegna, Gaia Garau dopo il vertice che si è tenuto nella sede dell’agenzia Forestas in viale Merello dove questa mattina era in corso un sit-in dei lavoratori.

Fonte: Casteddu On Line

