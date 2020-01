Fuga di gas di città a Villanovafranca, strada evacuata e chiusa al traffico

Villanovafranca, fuga di gas in strada da una colonnina della rete di distribuzione cittadina: i Vigili del Fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza l’area.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, la squadra di pronto intervento “9A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas è intervenuta nella mattinata di oggi presso via Vittorio Emanuele, a Villanovafranca, per una fuga di gas da una colonnina della rete cittadina.

Gli operatori hanno provveduto a delimitare l’area per le operazioni di messa in sicurezza e , tramite un esplosimetro, hanno misurato la concentrazione della quantità del gas presente nell’area interessata e in via precauzionale hanno provveduto all’evacuazione delle persone presenti e interdetto temporaneamente il transito ai veicoli.

Per limitare la perdita, i vigili del fuoco hanno predisposto un tamponamento provvisorio nella colonnina della condotta danneggiata, in attesa dell'arrivo dei tecnici della ditta del gas.

