Trapianti, un info point a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 3 GEN - Un punto informativo permanente dedicato alla donazione degli organi sarà allestito nell'Ospedale San Francesco di Nuoro. A promuoverlo e gestirlo, all'interno del reparto di Anestesia e Rianimazione, sarà la Dottoressa Pietrina Ticca, referente del coordinamento trapianti presso l'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, che sarà a disposizione di tutti i cittadini per fornire risposte e chiarimenti sul tema.

Nell'info point sarà possibile avere risposte sui trapianti d'organi e, in particolare, come e dove è possibile esprimere la propria volontà rispetto alla donazione. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare le persone all'importanza di compiere una scelta informata e consapevole quando si è in vita, senza demandare una decisione difficile ai propri familiari in un momento di dolore e scarsa lucidità qual è quello della morte. Per appuntamento telefonare al numero 3403421168 (Dottoressa Pietrina Ticca).