I cinquantenni regalano alla comunità di Terralba un defibrillatore

I cinquantenni di Terralba, gruppo composto da una trentina di persone, donano alla comunità un defibrillatore. La consegna avverrà domani, sabato 4 dicembre, alle 17.30, in piazza Libertà, alla presenza del sindaco, Sandro Pili, e della giunta.

“Abbiamo acquistato lo strumento salvavita con i soldi che ci sono rimasti dopo l’organizzazione della festa patronale”, spiega la presidente del Comitato San Pietro Apostolo 2019-Leva 1969 di Terralba, “perchè abbiamo pensato che sia utile a tutti”.

“Alla cerimonia prenderanno parte anche rappresentanti della Pro loco, della Livas e della Croce Verde – Volontari per il soccorso nel Terralbese e il gruppo Scorpions”, continua Cristina Loi, “ai quali faremo una donazione in denaro, per ringraziarli dell’aiuto che ci hanno dato durante i festeggiamenti del nostro patrono”.

Il defibrillatore sarà installato proprio nella piazza Libertà, dove già oggi è stata posizionata la colonnina che lo ospiterà.

“Nei prossimi mesi”, conclude Cristina Loi, “vorremo promuovere un pranzo sociale in collaborazione con la Livas, per raccogliere fondi da impiegare per frequentare i corsi”.

