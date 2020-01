Nuovi fondi al Consorzio per ripulire i canali di colo

“Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto”, conclude il Commissario Carrus, “anche perché queste risorse potranno permettere, come accaduto lo scorso anno, una riduzione dei tributi irrigui alla quale, inoltre, andrà ad aggiungersi un ulteriore percentuale di riduzione grazie al servizio di telerilevamento attivato lo scorso mese di settembre”, conclude il Commissario Carrus.

“La Giunta regionale”, procede Carrus, “inoltre, ha concesso un contributo di 450 mila euro per la copertura dei maggiori oneri del personale derivanti dall’attuazione dell’art. 34, c.11, della L.R. n. 6/2008 e che svolge le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il contributo va ad aggiungersi al 1.340.000 euro concesso nel mese di settembre per un totale di 1.790.000 euro”, prosegue Cristiano Carrus

“Un risultato conseguito grazie a un emendamento del consigliere Emanuele Cera”, ha detto il Commissario del Consorzio Cristiano Carrus, “sostenuto dall’assessore regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia, dove sono state stanziate, in assestamento di bilancio, le risorse per i Consorzi della Sardegna. Si tratta di un risultato che denota l’attenzione della Regione nei confronti delle attività svolte dai Consorzi di Bonifica. Ora i nostri uffici lavoreranno per rendicontare le spese sostenute”.

Fonte: Link Oristano

