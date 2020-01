Forestas: 200 in piazza per i precari

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GEN - Ora che c'è il commissario, l'ex amministratore dell'Arst Giovanni Caria, bisogna procedere con l'approvazione del bilancio di Forestas, condizione necessaria per la stabilizzazione degli oltre 1100 precari dell'Agenzia.

Oggi oltre 200 lavoratori hanno partecipato a un sit-in davanti alla sede dell'ente regionale in viale Merello a Cagliari per chiedere che gli ultimi adempimenti siano messi in atto con la massima velocità.

"Negli anni passati, nel mese di dicembre, i lavoratori del primo turno avevano già firmato la loro assunzione che avveniva già dai primi giorni dell'anno. Quest'anno purtroppo non è andata così e queste famiglie hanno trascorso le festività con molta apprensione", ha detto la segretaria generale della Uila Uil Gaia Garau. Alla manifestazione indetta da Uil ha aderito anche il sindacato autonomo Sadirs.

Prima delle feste gli assessori dell'Ambiente e del Personale, Gianni Lampis e Valeria Satta, avevano rassicurato sulla nomina del commissario, poi formalizzata. E sullo stanziamento di risorse aggiuntive, circa cinque milioni di euro per il passaggio al ruolo unico regionale dei 1100. Infatti per il momento restano esclusi dalla partita che riguarda il transito dei dipendenti a tempo indeterminato, oltre quattromila, dal contratto agricolo a quello del sistema regione.

"Ora è arrivato il momento di agire - incalza Garau - perché i 1100 non possono restare esclusi". "E' importante tenere alta l'attenzione su questo problema - dice Alberto Atzori di Sadirs - ora chiediamo al commissario con quali tempi e modalità saranno assunti i precari". I rappresentanti sindacali sono ora a colloquio proprio con Giovanni Caria.(ANSA).