Sette squadre di pallavolo in campo per i bambini della Colombia

A Oristano il primo torneo regionale per beneficenza organizzato dall’associazione Corporacion Yambori

A Oristano arriva il primo Torneo di beneficenza regionale giovanile femminile di pallavolo, con le categorie under 13/14/16, denominato “Coppa Corporacion Yambori”. Il torneo si svolgerà domani, dalle 9.30 alle 19, nel PalaGymland di via Santulussurgiu e nella Palestra del Liceo Scientifico “Mariano IV d’Arborea” in via Messina 19.

La Coppa Corporacion Yambori, organizzata dall’associazione culturale Toyscar, ha l’obiettivo di promuovere esperienze educative attraverso il gioco, e in questo caso specifico, con l’aiuto della pallavolo raccogliere fondi per la Corporacion Yambori di Medellin, in Colombia. Un modo per incontrare la sofferenza, la

povertà ma anche scoprire le risorse umane e le speranze di un popolo, di una terra e soprattutto di coetanei meno fortunati.

Il Torneo prevede la partecipazione di Gymland Oristano, società ospitante e coadiuvante, US Ariete Oristano, Olimpia Volley Bosa, ASD Volley Marrubiu, SC Su Planu Volley, GSD Volley Ghilarza e PGS Arborea. Le squadre partecipanti saranno divise in tre mini gironi con accoppiamenti a estrazione e si affronteranno in un girone all’italiana con gare di sola andata.

Il torneo ha ricevuto il patrocinio della Fipav Regionale e della Fipav Territoriale (centro Sardegna) e la collaborazione della CMA “Cooperativa Maestri d’arte” di Oristano per la realizzazione dei primi tre premi.

La raccolta fondi avverrà mediante l’offerta libera e la vendita di coupons per consumare il pranzo a buffet, preparato da circa 70 persone tra atlete e famiglie.

L’intero ricavato della manifestazione andrà alla Corporacion Yambori ed il risultato in termini di guadagno sarà pubblicizzato sul sito www.toyscar.org e sulla pagina facebook della Toyscar qualche giorno dopo l’evento.

“La Corporacion Yambori”, spiega il presidente dell’associazione Nicola Della Ventura, “è stata fondata da Giuseppe Sartori, missionario italiano. “Ospita in diurno circa 35 bambini tra i 3 ed i 12 anni, che provengono da situazioni di degrado sociale e culturale e offre risposte ai bisogni primari di sostentamento, percorsi scolastici e soprattutto l’accoglienza di una casa famiglia in cui poter trovare riparo, rifugio e speranza. Uno psicologo accompagna la buona riuscita dei progetti interagendo periodicamente con le famiglie di provenienza dei bambini”.

“La Corporacion Yambori”, prosegue Della Ventura, “è riconosciuta dall’ICBF (un organismo statale colombiano che controlla e regola e strutture di assistenza per l’infanzia e per le famiglie)”.