Addio, piccola Esme: muore a 3 anni la bimba diventata un simbolo nella lotta contro la leucemia. Per salutarla il commosso messaggio su Fb dei suoi genitori, Rebecca e Will: “Se stanotte guarderete in cielo vedrete una stella più luminosa di altre. La nostra bambina ci ha lasciato oggi a mezzogiorno. Era in pace e tra le nostre braccia, sapendo quanto fosse amata”, hanno scritto sul profilo social. Una storia struggente quella della dolcissima Esme Handley: per tanti mesi su Fb, come riporta oggi Fanpage, i genitori avevano raccontato la strenua lotta contro la malattia, evidenziando la voglia di lottare dell’indomita bambina. Si era ammalata a un anno e mezzo, quando mamma e papà avevano notato un grande livido sul corpo, in seguito a una vacanza in Grecia. Dietro c’era invece una malattia che purtroppo si è rivelata letale. Ma ora resterà dolce per sempre il ricordo di Esme. (foto Metro)

