Cagliari, la lunga agonia delle edicole: chiude anche quella storica del Bastione

“L’edicola che sta sotto il bastione di Sant Remy ha svolto il suo ruolo pubblico dai primi tempi del secondo dopoguerra, per 35 lunghi anni è appartenuta alla stessa famiglia, negli ultimi 15 sotto la piena responsabilità di Manuela”, scrive Roberto Murgia, reumatologo, “chi ti vende il giornale per tanto tempo sa dove vivi, cosa leggi. Sa chi sei. Può interpretare questo ruolo con pazienza e discrezione. È il caso di dire che Manuela così ha fatto, persino con dolcezza. Stamattina”, conclude, “mi ha conservato e consegnato l’ultimo quotidiano, le ho augurato un buon anno e una nuova vita, perché da domani quest’altra “mia” edicola chiude. E non ci vuole il meteorologo per capire che non è un buon segno del tempo che cambia”.

Era aperta dal dopoguerra, da 35 anni dalla stessa famiglia. E ora chiude, con la speranza di ripartire al più presto, anche la storica edicola sotto il Bastione. Non si arresta l’agonia delle edicole cittadine. Manuela Locci, titolare della struttura di piazza Costituzione ha messo in vendita l’edicola, “avviatissima, situata nel pieno centro storico e commerciale di Cagliari, a pochissimi metri dal più frequentato monumento cittadino”. Il post è del dicembre scorso, ma già oggi sul web i vecchi clienti piangono la chiusura dell’edicola.

Fonte: Casteddu On Line

