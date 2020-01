A San Vero Milis, cinque cori in concerto e il “Baby Fun”

A seguire, per festeggiare l’Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 16 nell’aula consiliare, ci sarà il “Baby fun”: dalla micro magia interattiva alla baby dance e altre attività rivolte ai più piccoli con distribuzione di caramelle e palloncini. Un’occasione per festeggiare tutti insieme l’arrivo della Befana. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco.

Nel comune di San Vero Milis continuano i festeggiamenti per le vacanze di Natale e per l’Epifania. Per il nuovo anno, infatti, in programma due appuntamenti: sabato prossimo 4 gennaio, alle 18, nella Chiesa di Santa Sofia si terrà il “Concerto di Nalate” a cura del “Coro Amici della Musica”.

Fonte: Link Oristano

