Soppresso il passaggio a livello di via Baracca. A rischio altri due

Rivoluzione al traffico nella zona della stazione ferroviaria di Oristano



Il passaggio a livello che collega via Baracca e via Sassari, a Oristano, è stato soppresso. A rischio anche quelli di Silì e di via Ozieri.

La decisione è stata decretata con un’ordinanza comunale che segue la segnalazione di Rete Ferroviaria Italiana, che ha giudicato pericoloso l’attraversamento dei binari.

“Se ne discuteva da anni”, ha spiegato il dirigente del settore sviluppo del territorio del comune, l’ingegnere Giuseppe Pinna. “È stato necessario chiuderlo per questioni di sicurezza. Era una priorità assoluta da mettere in atto. Anche gli altri passaggi a livello, sono a rischio, ma se ne parlerà più avanti”.

L’ordinanza che dispone la definitiva soppressione del passaggio a livello di via Baracca, indica anche nuove modifiche alla circolazione: l’istituzione del senso unico di marcia in via Renzo Cherchi, da via Ghilarza verso via Baracca, mantenendo invece il doppio senso di marcia nella via Baracca.

Pedoni e automobilisti, quindi, pr ora dovranno adeguarsi allungando il percorso rispetto a quello precedemente utilizzato.

Nella zona della stazione, intanto, è già scattata la polemica. Molti sono stati coloro che nei social hanno denunciato che l’amministrazione comunale non abbia dato il giusto preavviso e non abbia consultato i residenti e gli operatori economici della zona interessata.