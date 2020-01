Dimagrire e disintossicarsi dopo Capodanno: ecco il menu completo con le ricette light

Disintossicarsi e Dimagrire dopo le feste

Un menu’ completo con ricette

a cura di Raffaella Aschieri

(Dietista Menutrix)

Appesantiti dalle grandi mangiate delle feste natalizie e di fine anno appena trascorse

occorre tornare a un regime più equilibrato, a porzioni ridotte e a un cibo più leggero

e sano. Il consiglio, come sempre, è quello di rivolgersi al proprio nutrizionista di

fiducia per seguire una dieta personalizzata e in generale riprendere o cominciare una

attività fisica quotidiana.

In ogni caso in tanti si sentono come intossicati da troppi cibi molto elaborati, iper

calorici, troppo dolci e troppo grassi, ecco quindi che vi presento un menu’ di 5 giorni

disintossicante e dimagrante pensato per persone perfettamente sane di media

corparatura, leggermente in sovrappeso, con una attività fisica media e di circa 1300

kcal. Giornaliere adatto soprattutto per le donne, del tutto disintossicante e di

stagione e ovviamente di tipo mediterraneo.

I giorno colazione

latte p.s.con miele ricetta latte parz.scremato 130 g miele 5 g 25 g frollini yogurt e

frutta

spuntino 100 g clementine

pranzo

— insalata verde lattuga 100 g cicoria da taglio 40 g indivia belga 40 g sedano 20 g

cipolle 20 g olio extra verg.di oliva 5 g .

–Zuppa di verdura con patate patate 130 g zucchine verdi 65 g carote 65 g cipolle

15 g sedano fagiolini 50 g prezzemolo parmigiano 15 g olio extra verg.di oliva 5 g

zucca gialla 25 g preparazione: cuocere tutte le verdure per circa un’ora. sgocciolarle



e successivamente schiacciarle con la forchetta. Rimetterle poi nel brodo di cottura e

lasciare bollire per altri 10 min servire con il parmigiano, un trito di prezzemolo e un

goccio di olio di oliva.acqua naturale 50 g pane ai cereali

spuntino

170 kiwi g

cena

insalata di verdure fresche 5lattuga 120 g mais dolce in scatola 25 g

carote 35 g

succo di limone 5 g

arrosto di manzo l

manzo magro 120 g latte scremato 10 g salvia

rosmarino cipolle brodo vegetale 240 g olio extra verg.di oliva 5 g preparazione

disporre la carne in una casseruola antiaderente con un goccio di olio di oliva, la

cipolla tritata finemente, gli aromi e lasciare insaporire per alcuni minuti. unire

quindi il brodo vegetale e l’acqua se necessario e terminare la cottura.

acqua gassata 50 g pane di frumento

spuntino

tisana di betulla

II Giorno

125 G Yogurt Naturale E Ferm.Lattici Con 25 G Fette Bisc.Ai 5 Cereali L

Spuntino

200 G Pompelmo

Pranzo

Broccoli E Erbette 1

broccolo A Testa 195 G Erbette 100 G

Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G Succo Di Limone 10 G

Risotto E Crema Di Zucchine

173 Kcal 4,32 P 32,60 G 3,68 L

Riso Integrale 40 G Zucchine Verdi 10 G Porri 5 G

Panna Da Cucina Q.B. Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G Parmigiano 5 G Preparazione

Preparare Il Brodo Vegetale Con I Porri E Il Sedano Tritati Finemente. Cuocere Al

Vapore Le Zucchine E Passarle Al Cutter. Cuocere Il Riso Nel Brodo Vegetale Ed

Aggiungere La Crema Di Zucchine. Salare Se Permesso, Aggiungere Un Goccio Di

Olio Di Oliva E Un Pizzico Di Panna Da Cucina. Mescolare Il Tutto E Passare Al

Forno Per Pochissimi Minuti.

Acqua Gassata 50 G Pane Di Segale 200 G Clementine

Spuntino

200 G Clementine

Cena

Insalata Di Pomodori E Rucola

Pomodori 125 G Rucola 50 G

Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G

160 G Ricotta Fresca Di Pecora

Acqua Naturale 60 G Pane Di Frumento

Spuntino

Tisana Di Tarassaco

III Giorno

Caffe’macch.Con Latte P.S. 30 G Biscotti Integrali

Spuntino

160 G Banane

Pranzo

110 g Insalata Di Radicchio Verde condita con 5 g di olio. Zuppa Di Lenticchie

Ricetta

Lenticchie Secche 65 G Cipolle 20 G Carote 15 G Sedano 5 G Prezzemolo

Olio Extra Verg.Di Oliva (*) Brodo Vegetale 130 G

Preparazione Mettere A Bagno Le Lenticchie Per Circa 3-4 Ore In Acqua Fredda.

Porle Poi In Una Pentola, Dopo Averle Sciacquate Bene, Ricoprirle Di Acqua, Unire

L’acqua E Fare Cuocere Per Circa Un Paio Di Ore. Nel Frattempo In Un Tegame

Disporre Un Goccio Di Olio Di Oliva, La Cipolla Tagliata Finemente, La Carota E Il

Sedano. Lasciare Insaporire Per Pochi Minuti, Dopodiche’ Unire Le Lenticchie Con

La Loro Acqua Di Cottura E Continuare A Cuocere Per 20 Minuti Circa. A Cottura

Terminata Cospargere Con Un Trito Di Prezzemolo.

25 G Crackers (senza Grassi) 200 G Arance

Spuntino

200 G Arance

Cena

Finocchi In Insalata 1160 G Petto Di Pollo Ai Ferri

Petto Di Pollo 160 G

Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G Rosmarino Prezzemolo

Acqua Gassata 40 G Granetti Classici

Spuntino

Tisana Di Verga D’oro

IV GIORNO

150 G Latte Parz.Scremato 20 G Frollini Latte E Miele

Spuntino

180 G Pere

Pranzo

135 G Finocchi Bolliti

Minestrone Al Pesto:

Fagiolini 110 G Zucchine Verdi 110 G Bieta 110 G Porri 10 G

Cipolle 20 G Carote 55 G Sedano 20 G Aglio Fresco Alloro Prezzemolo Olio Extra

Verg.Di Oliva 5 G Pesto Alla Genovese 20 G Preparazione Lavare Le Verdure E

Tagliarle A Pezzettini. Mettere In Una Pantola Un Trito Fatto Con La Cipolla, Il

Porro, Il Sedano, L’aglio E Un Goccio Di Olio. Salare, Coprire E Lasciare Stufare A

Calore Molto Moderato Per 10 Minuti. Unire Le Altre Verdure, La Foglia Di Alloro,

Acqua A Sufficienza, Portare A Ebollizione, Correggere Di Sale E Fare Cuocere A

Calore Moderato Per Circa 2 Ore A Pentola Coperta, Dopodiche’ Unire Il

Prezzemolo Lavato E Tritato. Portare In Tavola Il Minestrone Servendo Il Pesto A

Parte.

Acqua Naturale 50 G Pane Integrale 190 G Ananas Al Naturale

Spuntino

190 G Ananas Al Naturale

Cena

155 G Carote Grattugiate — Coniglio Al Mais

Coniglio Magro 125 G Mais

Dolce In Scatola 25 G Aceto Da Vino Bianco Vino Da Cucina 15 G Besciamella 25

G Aglio Fresco Rosmarino Brodo Vegetale 190 G Preparazione Mettere Il Coniglio

In Una Casseruola Con L’aceto E Lasciare Evaporare. Spruzzare Poi Del Vino E

Unire Un Trito Di Aglio Rosmarino E Infine Il Brodo Vegetale. Lasciare Cuocere. A

Cottura Ultimata Condire Il Coniglio Con Il Mais Bollito

E La Besciamella.

Acqua Gassata 60 G Pane Integrale

Spuntino

Tisana Di Erniaria

IV GIORNO

150 G Latte Parz.Scremato –25 G Frollini Yogurt E Frutta 116 Kcal

Spuntino 100 G Clementine

Pranzo Catalogna Olio E Parmigiano Catalogna 125 G Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G

Parmigiano 5 G

Pasta All’olio E Parmigiano Pasta Alimentare 60 G Olio Extra Verg.Di Oliva 10 G

Parmigiano 5 G

Acqua Gassata 50 G Pane Ai Cereali 170 G Kiwi

Spuntino 170 G Kiwi

Cena Insalata Di Cicoria Cicoria Di Campo 90 G Olio Extra Verg.Di Oliva 5 G

Insalata Di Polpo 200 G Aglio Fresco Succo Di Limone 10 G Olio Extra Verg.Di

Oliva 5 G Prezzemolo Preparazione Fare Bollire Dell’acqua Salata In Una Grande

Pentola E Coprirla Con Un Coperchio. Non Appena L’acqua Bolle, Gettare Il Polpo

E Lasciarlo Cuocere Per Circa Un Quarto D’ora. Spegnere Il Fuoco E Fare Riposare

Il Polpo Dentro L’acqua Per Altri 20 Minuti. Scolare Il Polpo Ed Affettarlo.

Sistemare I Pezzettini Su Un Piatto Largo. In Una Tazza Preparare Una Salsa Con

Olio, Sale, Pepe Ed Aglio Tagliato A Tocchetti. Versare La Salsa Sul Polpo Tagliato

Ed Aggiungere Succo Di Limone, Spolverare Con Prezzemolo Tritato E Servire In

Tavola. Acqua Naturale 50 G Pane Di Frumento

Spuntino Tisana Di Betulla

