La pesista Roberta Cossu porta i colori di Sennori sul tetto d’Italia e d’Europa

La pesista Roberta Cossu miete successi portando i colori di Sennori sugli altari sportivi d’Italia e d’Europa. L’atleta sennorese, allenata da Peppino Tanti, olimpionico nel 1972 e 1976, dopo aver conquistato il titolo italiano under 13 e il primato nazionale slancio, strappo e totale, il mese scorso ha partecipato ai Campionato europei under 15 e youth che si sono disputati a Eilat, in Israele. Forte di questi risultati la giovane pesista sennorese è stata convocata nella rappresentativa nazionale dove avrà l’occasione di dimostrare le proprie capacità e il proprio talento. In virtù del suo impegno e degli eccellenti traguardi fin qui raggiunti promuovendo con lo sport l’immagine di Sennori, questa mattina il sindaco Nicola Sassu e il consigliere delegato allo Sport Roberto Desini hanno consegnato a Roberta Cossu una targa con cui l’amministrazione si congratula con l’atleta.

Fonte: Casteddu On Line

