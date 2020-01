Cagliari, scuole dell’infanzia comunali:ecco quando e come sarà possibile iscriversi

Scuole dell’Infanzia comunali: iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2020

L’Avviso e la modulistica per fare domanda sono consultabili e scaricabili attraverso il Portale istituzionale www.comune.cagliari.it , nelle sedi delle Scuole e negli Uffici di Città (ex Circoscrizioni).

È pubblicato l’Avviso per l’iscrizione alle Scuole dell’infanzia comunali, anno scolastico 2020/2021. Le domande dovranno essere presentate in formato cartaceo dal 7 al 31 gennaio 2020 presso l’istituto prescelto tra i seguenti:

Scuola dell’Infanzia Medaglia Miracolosa, piazza Medaglia Miracolosa (da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 16 e sabato dalle 8 alle 12 – 4 ° sabato del mese chiuso);

Scuola dell'Infanzia San Giuseppe Artigiano, via Dei Cavalleggeri 6 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16);

Scuola dell’Infanzia via Canelles, via Canelles 89: (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 e sabato dalle 8 alle 13 – 4 ° sabato del mese chiuso);

Scuola dell'Infanzia Caduti Grande Guerra, via Italia 61 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 e sabato dalle 8 alle 13 – 4° sabato del mese chiuso);

Scuola dell'Infanzia via Raffaello Sanzio, via Raffaello Sanzio 1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16 e sabato dalle 8 alle 13 – 4° sabato del mese chiuso).

