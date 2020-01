Monserrato, la stazione ferroviaria sembra un campo da guerra: “Ecco come la riducono i vandali, chi controlla?”. La disperazione di un cittadino, tra scritte a spray, bestemmie sui muri e vetri dappertutto: “Questo è quello che rimane di una stazione metropolitana… così un tempo si chiamava… Un bene per i cittadini di Monserrato completamente distrutta da alcuni esemplari che ogni notte si divertono a distruggere un bene così importante per tutta la città…. Più che stazione ferroviaria sembrerebbe ad oggi un campo da guerra, dove i bambini rischiano di rimanere infortunati gravemente per la mancanza di controlli da parte sia del comune che delle ferrovie dello stato”, denuncia Mauro Tidu sul popolare gruppo Fb “La voce di Monserrato”.

Fonte: Casteddu On Line

