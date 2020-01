Bimba morta di meningite in Sardegna, il bellissimo gesto: i genitori donano i suoi organi, per salvare altre vite. Nonostante la disperazione per la morte della ragazzina di 14 anni stroncata dalla meningite a Sassari, la famiglia ha dato l’ok ai medici: gli organi della piccola vittima saranno utilizzati per salvare altri pazienti in grave difficoltà. Polmoni, fegato e reni saranno donati a chi attende un trapianto, in lista di attesa. La ragazzina si era sentita male lo scorso 29 dicembre, con una febbre molto alta, inizialmente si era pensato a un virus poi la diagnosi fatale: era meningite, anche se di tipo non contagioso.

La ragazza è morta proprio nelle ore del Capodanno, lasciando un grande sgomento non solo in tutti quelli che conoscevano, ma in tutta l’Isola straziata dalla triste notizia. In attesa dell’ultimo saluto, un minuscolo raggio di sole: i suoi organi salveranno probabilmente almeno tre vite umane.

