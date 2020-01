Incidente alla Saras, indaga il ministero: “Paraffina in mare, ora controlli continui perchè non succeda più”

Incidente alla Saras, indaga il ministero. Lo ha comunicato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Ho inviato gli uomini del Reparto ambientale marino della Guardia Costiera per una verifica ispettiva dopo quanto accaduto agli impianti petroliferi della Saras a Sarroch, in Sardegna. Durante il carico di una nave, della paraffina è finita in mare e quindi, anche se il quantitativo era contenuto, ho disposto immediatamente la verifica ispettiva che si è svolta durante la giornata di oggi. La Saras si è attivata subito e si è impegnata per la bonifica per ripristinare lo status quo. Nonostante questo, chiaramente, non finisce qui, e abbiamo predisposto controlli continui anche nei giorni successivi per verificare che i lavori vengano realizzati e fatti come si deve.

Nei giorni scorsi un cargo si è incagliato a Sant’Antioco, sempre in Sardegna. Anche in questo caso, gli uomini del Ram hanno monitorato la situazione h24 e assicurato che non ci fossero danni all’ecosistema. La situazione è sotto controllo. La Sardegna non è lasciata sola mai”, assicura il ministro.

Fonte: Casteddu On Line