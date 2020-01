Capo Spartivento e Isola di San Pietro, la Sardegna ha due nuove straordinarie aree marine protette. L’annuncio arriva dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Proprio per questo oggi voglio annunciarvi che nell’ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei Ministri (pochi giorni fa) abbiamo stanziato oltre due milioni di euro per ben 4 aree marine protette: Capri, di cui vi ho già parlato, Capo Spartivento e Isola San Pietro, in Sardegna, Costa di Maratea in Basilicata.

È un passaggio importante perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia, e ciò costituirà una eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile. In questo si inserisce la legge Salvamare, che deve essere al più presto approvata al Senato dopo il primo si alla Camera. Il Paese non può più aspettare oltre!”. (foto Sandro Usai)

L'articolo Capo Spartivento e Isola di San Pietro, la Sardegna ha due nuove straordinarie aree marine protette proviene da Casteddu On line.