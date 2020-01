Arriva la Befana, a Solarussa sale sulla moto

Nuova edizione della manifestazione benefica promossa dal Motoclub “Bad Bikers”

Niente scopa, anche quest’anno, a Solarussa, la Befana arriva in sella alla moto, con la tradizionale manifestazione benefica, organizzata dal Motoclub “Bad Bikers” del paese, denominata la Motobefana.

La manifestazione si apre alle 9, con i raduno dei partecipanti in piazza dei caduti per la raccolta dei doni. Chiunque volesse cominciare il nuovo anno facendo del bene, potrà donare giocattoli nuovi o usati, ma in buono stato, albume colori, ma anche abbigliamento nuovo per bambini e per adulti e generi alimentari.

Prima della partenza per il giro turistico, in programma alle 11.45, le moto delle befane saranno benedette. Il giro prevede una tappa a Nuraxinieddu e poi la sosta a Oristano per la consegna dei doni.

La Motobefana termina con un pranzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Massimo, al numero 389 6377762 o Valeria, al numero 349 4165524.

La motobefana chiude il ricco calendario di eventi natalizi promosso dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Tendas, in collaborazione con le associazioni locali.