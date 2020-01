Il nuovo anno si apre con un fiocco rosa all’ospedale San Martino di Oristano.

La prima nata del 2020 è la piccola Matilde Flore.

Nata ieri, primo gennaio, alle 13.52, è figlia primogenita della giovane coppia di Atzara, Valeria Pisu e Andrea Flore.

La bambina, in perfetta salute, pesa tre chili e 570 grammi.

Grande gioia per i neo genitori ma anche per il reparto di ginecologia del San Martino che continua a essere un punto di riferimento non soltanto per la provincia di Oristano ma anche per altri paesi al di fuori dell’oristanese come è successo nel caso della famiglia Flore che ha scelto l’ospedale San Martino perché più vicino al paese d’origine.

Giovedì, 2 gennaio 2019

L'articolo Auguri alla piccola Matilde, prima nata del nuovo anno a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.