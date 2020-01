Per presentare la propria candidatura è necessario riferirsi al Centro per l’impiego di Oristano, o al proprio CPI di iscrizione. I CPI coinvolti sono Oristano, Terralba, Ales, Mogoro, Ghilarza e Cuglieri. Le domande possono essere presentata da lunedì 13 gennaio sino a giovedì 23 gennaio.

Cercansi un commesso e un prezzatore per due aziende dell’Oristanese Le informazioni utili per la candidatura

Fonte: Link Oristano

