Grande successo per il Capodanno 2020 a Tortolì

Si è concluso con grande successo di pubblico il Capodanno a Tortolì. Tantissime persone si sono riversate in piazza la notte di San Silvestro per salutare il nuovo anno in compagnia di numerosi artisti.

Ad animare la serata, orchestrata dall’Associazione Amo il Mio Paese, professionisti dello spettacolo del calibro di Giuliano Marongiu, Giuseppe Masia, Roberto Marongiu.

Musica, cabaret e scatenati balli con il gruppo Incantos, Laura Spano e Lucia Budroni, dj set con Franco Mascia e Pierluigi Suella hanno coinvolto il pubblico fino a tarda notte. In piazza target di ogni età, giovani e famiglie con i bambini. Il tutto andato in diretta sui canali social del portale Sardegna Live che ha dato ampia visibilità all’evento.

L’amministrazione Comunale ringrazia sentitamente gli organizzatori, il presidente dell’Associazione Amo il mio Paese, Michele Fanni e tutto lo staff, per aver puntato su Tortolì per questo appuntamento di fine anno. Un evento che nella nostra città mancava da anni, che ha saputo coinvolgere e attrarre cittadini e visitatori provenienti da varie zone dell’Isola, a conferma che Tortolì è capace di essere un punto di riferimento e un’ottima location per il capodanno in piazza.

Un ringraziamento alla Regione Sardegna, in particolare all’Assessorato al Turismo, che ha promosso l’evento, e a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo spettacolo. Per quanto riguarda l’ordine pubblico, un ringraziamento alle forze dell’ordine: polizia, carabinieri, polizia municipale che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti.

