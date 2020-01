Elias Lapia Quartet live al Bflat

Il progetto “The Acid Sound” nasce in occasione della vittoria del Primo Premio Massimo Urbani da parte del giovane sassofonista Elias Lapia che con questo lancia il suo debutto discografico. Il gruppo, formato da alcuni dei piu eminenti musicisti sardi, esegue un repertorio originale che affonda le sue radici nella storia del jazz impregnandosi di swing e di una forte connotazione blues. La grande intesa e coesione deriva da un comune amore dei musicisti per i grandi maestri del passato e del presente, e verso questi ultimi in particolar modo per coloro che continuano a portare avanti l’eredità dei primi. L’album “The Acid Sound” sarà presto disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale e in copia fisica.

Elias Lapia nasce a Nuoro il 7/11/1995. Inizia lo studio del sax all’età di 11 anni prendendo dapprima lezioni con insegnanti locali e poi alla scuola civica di Olbia.

Inizia lo studio jazzistico nel 2009 frequentando i seminari estivi di Nuoro Jazz sino al 2013 sotto la guida di Tino Tracanna e Massimo Carboni; qui vincerà svariate borse di studio tra cui quella per formare il gruppo dei migliori allievi nel 2012.

In seguito alla partecipazione ai seminari estivi di Umbria Jazz Clinics vincerà una borsa di studio per frequentare il

Ph Valter Sguerzi

Berklee 5 week Summer Program a Boston nel 2014. Durante l’anno prende lezioni a Torino da Emanuele Cisi.

Nel 2015 si trasferisce a Parigi in seguito all’ammissione al dipartimento di Jazz et Musiques Improvisées del prestigioso Conservatoire National Superieur De Musique et de Danse De Paris (CNSMDP) grazie al quale potrà studiare con musicisti quali François Théberge, Riccardo Del Fra, Hervé Sellin e Vincent Le Quang oltre ad immergersi nella ricca scena musicale parigina che rappresenterà un importante momento di crescita personale ed artistica.

Preso il Triennio Superiore nel 2018 si trasferisce a Den Haag (Olanda) dove viene ammesso al Master in Sassofono Jazz al Koninklijk Conservatorium e dove attualmente studia sotto la guida del grande sassofonista americano John Ruocco.

Durante questo periodo ha avuto la possibilità di partecipare a numerosi Festivals di livello internazionale tra i quali si ricordano: Italian Jazz Days (New York, 2018), European Jazz Expo (Cagliari, 2015), Cala Gonone Jazz Festival (2015), Umbria Jazz Winter (Orvieto, 2013), Time In Jazz (Berchidda, 2012), Nuoro Jazz (Nuoro, 2012).

Ha suonato in importanti club internazionali tra i quali si ricordano: Minton’s Playhouse (New York), La Gare (Parigi), Sunset Sunside (Parigi), Murphy’s Law (Den Haag), Twee Spieghels (Leiden), Alexander Platz (Roma), Un Tubo (Siena), Bflat (Cagliari), Jazzino (Cagliari).

Ha collaborato o si é esibito con artisti quali: Darrel Green, Riccardo Del Fra, Enzo Zirilli, Alessandro Di Liberto, Nicola Muresu, Antonio Ciacca, Mariano Tedde, Massimo Russino, Vittorio Sicbaldi, Emanuele Cisi, Francesco Lento ecc…

Nel giugno 2019 é vincitore della XVIII edizione del Premio Internazionale Massimo Urbani e del Premio Imaie.

Ha all’attivo un quartetto a suo nome e svariate formazioni tra Italia e Olanda.

Fonte: Casteddu On Line