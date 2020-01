“Viale Trieste, ma i difensori degli alberi e del verde a Cagliari se ne accorgono otto anni dopo?”

Toh! i difensori del verde pubblico a Cagliari : se ne sono accorti dopo otto anni di governo della Città e ci ritroviamo con problemi

gravi come quelli di Viale Trieste e di Viale Merello. Se non sbaglio ci sono ancora i cartelli di divieto al transito per moto e bici,

proprio per gli effetti nefasti ( qualcuno è morto per cadute da motoo bici a causa del manto scivoloso) causati dalle bacche dei ficus ai

quali ha fatto riferimento un’assenza quasi totale di politiche delverde pubblico che ora invece si invoca. Certo Cagliari non è Parigi echi ha visto solo le tappe conclusive del Giro di Francia ha potuto

anche ammirare come sono tenuti in ordine i ficus dei Campi Elisi.

Bastava fare una capatina lì e non sempre a Barcellona e magari fare

uno stage con i colleghi delle politiche ambientali, per capire come

si fa. In Viale Trieste e in Viale Merello a Cagliari non è stato mai

fatto un intervento specifico e adeguato da quando gli alberi sono

stati piantati. Andavano certamente diradati da subito, dopo pochi

anni,una volta attecchiti, e lo si può fare anche oggi. Con apposite

tecniche si possono estirpare quelli troppo fitti e ripiantarli in

altri siti senza distruggerli.Quelli salvati andrebbero curati, come

si faceva cinquantanni fà, tenendo bassa la chioma e squadrandola

anche a salvaguardia delle abitazioni che si trovano lungo il

percorso. Invece a Cagliari si potano verso l’alto, creando anche

problemi di carattere infortunistico. Basta vedere cosa hanno fatto in

Piazza del Carmine poco prima di Natale per rendersene conto : ormai

le fronde superano in altezza la statua della Madonna.

Allora, che si faccia il progetto e lo si realizzi alla svelta di

sistemazione sia del Viale Trieste ( che ha anche altri grossi

problemi, sui quali ritorneremo) sia del Viale Merello per dimostrare

che si può fare ciò che non si è voluto fare in tutti questi ultimi

dieci anni. BUON ANNO A TUTTI.

Marcello Roberto Marchi

L'articolo “Viale Trieste, ma i difensori degli alberi e del verde a Cagliari se ne accorgono otto anni dopo?” proviene da Casteddu On line.