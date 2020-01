Barbara e Modou: ragazza quartese perde il portafogli a Cagliari, un senegalese glielo riporta con un annuncio

Lui, Diop Elhadji Modou, è un ragazzo senegalese che lavora a Cagliari, in giro per le strade del centro storico. Lei, Barbara Usai, impiegata quartese di 39 anni, tutto avrebbe immaginato nel giorno di Capodanno tranne di perdere e ritrovare il suo portafogli con tutti i suoi documenti nel giro di dieci minuti. Come? Grazie a un appello su Casteddu Online: “Ho trovato un portafogli con dentro documenti e soldi, vorrei restituirlo alla proprietaria: potete fare un annuncio?”, chiedeva questa mattina Modou alla nostra redazione. Detto e fatto: dopo avere lasciato il recapito, il telefono del ragazzo senegalese ha squillato davvero dopo pochissimi minuti. E dall’altra parte c’era proprio Barbara. Un ‘altra mezz’ora il tempo di un saluto e un abbraccio davanti al porto: Barbara ha ritrovato tutto grazie al buon cuore del ragazzo straniero che si è prodigato per lei. Un gesto normale, di generosità e senso civico, che sarebbe stato identico se a farlo fosse stato un italiano. Ma quel sorriso insieme, nel primo giorno dell’anno, ci spinge a pensare che la solidarietà non sia soltanto un miraggio. Ed eccoli insieme, Barbara e Modou.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.