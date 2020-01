Papa Francesco strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia sulla mano: il video virale nel mondo

Il Papa strattonato da una fedele si infuria e la schiaffeggia sulla mano: il video virale nel mondo. Strattonato da una fedele in piazza san Pietro, Francesco si infuria e la schiaffeggia sulla mano, come mostra un video diventato subito virale. Lo riporta nei dettagli Quotidiano.net: “Il fuori programma ha animato la passeggiata del Pontefice tra i fedeli dopo la solenne celebrazione del Te Deum, la sera di San Silvestro. Nel video si vede che il Pontefice camminava davanti ai fedeli, da dietro la transenna una donna asiatica gli afferra il braccio destro, tirandolo a sé. La donna gli ha urlato quella che è sembrata una richiesta di qualche tipo. Il Papa si è arrabbiato e le ha colpito la mano riuscendo a liberarsi. Poi, visibilmente infastidito, si è diretto verso il presepe ‘plastic free’ donato dalla Regione Autonoma del Trentino, allontanandosi dalle transenne. E la donna ci è rimasta malissimo”.

Fonte: Casteddu On Line

