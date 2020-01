Magomadas, in fiamme i gruppi elettrogeni della Geco: notte di fuoco nell’azienda dopo le polemiche

Nella zona industriale di Magomadas, si sono recati prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti. Intanto i danni ammonterebbero a svariate decine di migliaia di euro e secondo indiscrezioni, potrebbero portare alla fermata dell’impianto con conseguente ripercussione sull’attività del personale impiegato. Sul posto si è recato anche il sindaco di Magomadas Emanuele Cauli, in giornata si attendono le dichiarazioni dell’Amministratore delegato della Geco, Leonardo Galleri.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.