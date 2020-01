Sassari, la Polizia denuncia a piede libero uno spacciatore di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà il nigeriano A.E., per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, durante la mattinata, nel corso di servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, è stato notato il cittadino straniero che, con passo veloce, dopo essere uscito da un centro di accoglienza nella zona industriale, è entrato in un’auto posteggiata poco distante. Gli agenti, dopo un breve pedinamento, hanno notato che all’interno della vettura era seduto un ragazzo ad attenderlo. Nel frangente è stato constatato che quest’ultimo, sempre sotto la vista degli operatori, ha estratto qualcosa dalla tasca del giubbotto per consegnarla al conducente del veicolo. Prontamente bloccato, l’uomo ha fatto cadere sul cruscotto della macchina un involucro contenente eroina. Sottoposto a perquisizione personale, sono stati rinvenuti nella tasca del giubbotto altri tre involucri dello stesso tipo e la somma di 160 euro, probabile provento dell’attività illecita.

Il giovane nigeriano è stato segnalato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’assuntore segnalato per la violazione amministrativa alla locale Prefettura.

L'articolo Sassari, spacciatore nigeriano denunciato dalla polizia proviene da Casteddu On line.