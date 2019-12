Assemini, gli auguri della sindaca dedicati al maestro scomparso: “Presto chiarezza”

Assemini, gli auguri della sindaca dedicata al maestro scomparso:”Presto chiarezza”. Sabrina Licheri, prima cittadina di Assemini, nel brindisi di fine anno non dimentica Marco Frau: “Cari concittadini il mio più sincero augurio e quello di tutta l’Amministrazione, di serenità e salute, i doni più preziosi a tutti voi .

Un augurio particolare a chi è solo e a chi si sente solo.

Un pensiero al Maestro Marco Frau e a chi è arrabbiato e soffre dilaniato dal non sapere cosa sia successo. Un evento che ha scosso tutta la comunità, massima vicinanza ai suoi cari, con l’auspicio si possa fare presto chiarezza.

Un augurio sincero a chi cerca e non trova lavoro … la nostra comunità conosce e vive quotidianamente non una, non dieci ma tante problematiche, non dobbiamo abbatterci: con la collaborazione, vera e sincera di tutti possiamo farcela, anzi possiamo fare meglio e di più e questo è un augurio che rivolgo anche a me”

