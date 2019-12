Quasi tre settimane di vacanza con solamente sei giorni di ferie, che possono diventare ancora di più se si aggiungono altre 24 ore lontani dal posto di lavoro nei primi giorni del 2021. Accade nel 2020, un anno particolarmente generoso di ‘ponti’. E alzi la mano chi non ha un amico o un parente che a inizio anno non si metta, calendario alla mano, a fare il calcolo di quanti ponti ci sono, come sono messi, quali viaggi rendono possibili. Non a caso nel 2019 le partenze degli italiani sono aumentate del 64% a Pasqua e del 27% per quelle di Capodanno.

“È anche un gioco di incastri: tra Natale e Capodanno 2020 si potranno fare ben dieci giorni di vacanza (dal 25 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021) ‘attaccando’ a festività e ponti appena 4 giorni di ferie. Tra Capodanno e l’Epifania si potrà invece farsi una settimana di vacanza con 4 giorni di ferie. Vediamo dunque il calendario. Si parte subito il 6 gennaio con l’Epifania che cade di lunedì e offre così un’ottima occasione per prolungare le vacanze di fine anno o per organizzare un fine settimana in giro per l’Italia tra manifestazioni folcloristiche, parate dei Re Magi o semplicemente per proseguire con le sciate in montagna.

Il Carnevale comincia il 20 febbraio, giovedì grasso: in ogni angolo d’Italia si celebra con sfilate in maschera e feste per grandi e piccini; tra i festeggiamenti più belli spiccano quelli di Viareggio, Ivrea e Venezia. È un’ottima ‘scusa’ per organizzare una mini vacanza in Italia alla scoperta di antiche tradizioni, ma è anche il periodo migliore per programmare una settimana bianca con tutta la famiglia”, spiega il nostro giornale partner Quotidiano.net.

Leggete qui la notizia completa con tutti i ponti:

L'articolo Sarà un 2020 pieno di “ponti”: quasi tre settimane di vacanza con soltanto sei giorni di ferie proviene da Casteddu On line.