Altre spese legali da pagare per l’Amministrazione Comunale di Mandas, proprio ieri, l’ex sindaco Umberto Oppus ha depositato la richiesta di rimborso delle spese (7.200 euro) a seguito della definitiva archiviazione da parte della Procura di Cagliari, del procedimento penale nato dalla denuncia fatta dal sindaco Pisano. Il sindaco di Mandas aveva denunciato Oppus per “abuso d’ufficio” in quanto aveva studiato i documenti dell’archivio storico comunale per poi pubblicare i libri “Sa giustizia ti cruxiat” e “A balla y estocadas”.

Alla denuncia seguì una prima richiesta di archiviazione da parte del PM che venne impugnata dal querelante e che infine è stata confermata dal GIP che ha rilevato insussistenti le accuse, confermando che “l’analisi della condotta tenuta dall’ex sindaco Oppus nell’ambito della vicenda non ha evidenziato alcuna violazione di legge o di regolamento”.

La decisione del GIP ha messo cosi fine a una storia durata oltre due anni e che ha visto , ancora una volta infondate, le accuse contro Oppus.

L’attuale (appena confermato) direttore generale degli Enti Locali della Regione Sardegna, si dichiara “dispiaciuto per i fondi che si devono spendere per rimborsare avvocati e non per altre finalità che sarebbero state utili alla comunità”, lo stesso Oppus afferma “Sarà mia cura dare mandato ai miei legali, che ringrazio, di procedere a tutela della mia onorabilità e verificare gli eventuali danni”.

L'articolo Comune di Mandas, Umberto Oppus vince ancora: nessun abuso d’ufficio, altre spese legali per Mandas proviene da Casteddu On line.