Botti: 14 kg sequestrati in casa di un cagliaritano

Sequestro di botti di fine anno in provincia di Cagliari. La scorsa notte i carabinieri della locale stazione, insieme al Radiomobile, hanno scoperto in casa di un 46enne di San Vito circa quattordici chili di artifizi pirici fuori legge. La quasi totalità della merce aveva il marchio Ce, ma il limite massimo consentito dalla normativa per il possesso è di cinque chili. Sul posto è intervenuto anche il nucleo artificieri di Cagliari: secondo gli esperti, il materiale era conservato in precarie condizioni.

Fonte: Ansa

