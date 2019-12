Mercato civico, errore progettuale. Il giudice dà ragione al Comune

“Il Tribunale di Oristano”, si legge a conclusione nella nota, “ha rigettato le richieste del raggruppamento e l’ha condannato a risarcire il danno a sua volta causato al Comune di Oristano per aver dovuto commissionare una nuova relazione idrogeologica a un’altra ditta e per essere stato costretto a risolvere il contratto con l’impresa esecutrice dei lavori. L’importo complessivo del risarcimento è pari a circa 76 mila euro oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza all’effettivo pagamento”.

“Il raggruppamento di professionisti”, prosegue la nota ufficiale, “aveva ritenuto illegittima la risoluzione in danno operata dall’amministrazione (nell’ambito della gara per la ristrutturazione del Mercato Civico di Via Mazzini), con determinazione del 26 ottobre 2011, che ovviamente comportava la sospensione del pagamento degli onorari e nel 2012 aveva intentato causa contro il Comune”.

Fonte: Link Oristano

